Magaly Medina reveló varias fotografías de María Fe Saldaña, la enamorada de Josimar, durante una fiesta en la casa del salsero.

“Miren la pancita de Maria Fe, hace tiempo estamos viendo que esta chica esconde la barriguita, de lo que era flaquita la vemos un poquito más gruesa”, dijo la ‘urraca’.

En efecto, en las imágenes se ve a la pareja de Josimar agarrándose la pancita mientras posa con sus familiares.

Sin embargo, Magaly Medina no aseguró que la joven de 21 años esté embarazada: “Miren eso, no voy a decir nada porque no me consta, no he visto ningún examen, no he visto ninguna ecografía”.

“Sí tiene algo ahí adelantito, mucho shawarma es, además a él le gusta ir a comer pollito a la brasa saliendo de sus conciertos. Pero no, hay una postura ahí media rara, ya lo sabremos porque eso es algo que no se puede ocultar”, agregó la periodista.