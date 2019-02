Magaly Medina sobre Nicola Porcella: "Es una gran mentira que no lo hemos buscado"

La periodista Magaly Medina inició su programa "Magaly TV La Firma" asegurando que sí buscaron a Nicola Porcella para que se defienda.

El sábado en "El Valor de la Verdad", Nicola Porcella afirmó que no lo habían buscando, por lo que Magaly Medina dijo tener imágenes de que sí fueron a buscarlo.

"¿Por qué Nicola Porcella no viene acá? Es una gran mentira que no lo hemos buscado".

Defiéndete como hombre

Magaly Medina reveló haberse enterado que Nicola Porcella estaba buscando una entrevista con Milagros Leiva y no con ella.

"Ayer me entero que el señor había pedido estar en el programa de Milagros Leiva. ¿por qué no quieres venir acá? Ven y siéntate como el hombre que eres defiéndete", le dijo frente a cámaras.

Agregó que ella no tiene nada contra él, pero no le gusta algunas cosas. "Las inconsistencias no me gustan. Yo no tengo nada contra ti, no me interesas, no me interesa ser tu amiga", aseguró.

HAY MÁS...