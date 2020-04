Tras revelar que ya no trabaja para Latina y que no piensa volver a la televisión, Magaly Medina le dijo a Nicola Porcella que dicho canal no debió contratar al modelo para conducir “Todo por Amor” al lado de Karina Rivera.

“Nicola ya no tiene contrato con Latina. Esperaron esta cuarentena para bajar la guardia y aceptar que cometieron un error al contratarlo", señaló la conductora de “Magaly TV, la firme".

El programa publicó un audio donde Porcella cuenta que su contrato había sido “suspendido". "Me imagino ya no debe tener validez. La televisión ya pasa a tercer y cuarto plano. Ahora es ver el futuro de mi familia y de mi hijo. Después de hablar con ellos, decidir y ver muchas opciones ya lo que hemos decidido es que la televisión pase a último plano”.

Tras escuchar las declaraciones, Magaly Medina indicó que fue la televisión la que “decidió que tú [Nicola] pases a último plano”.

"Karina Rivera ha sido recolocada al lado de Lady Guillén en “Tengo algo que decirte’. A Nicola le han dicho ‘hasta aquí nomás’. La televisión le ha vuelto a poner un alto”, finalizó la conductora de televisión.

