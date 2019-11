La conductora Magaly Medina no fue ajena al reciente show que ofreció la salsera Yahaira Plasencia en la zona del Callao, conocida como Las Caras de Atahualpa.

Para Magaly Medina, Las Caras de Atahualpa han venido a menos y ahora con la reciente figura del cantante de cumbia, Tony Rosado. Por ello, la 'urraca' pidió no estar en ese espacio del primer puerto.

“Ahora ya se ha barateado esa pared, a mí no me vengan a pintar, yo no estoy donde está todo el mundo”, señaló.