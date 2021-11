La periodista Magaly Medina rompió su silencio luego que se hizo viral un Tiktok con un breve comentario que hizo durante su crítica a Isabel Acevedo. La ‘urraca’ aclaró que respeta las artes y que su mensaje únicamente iba dirigido a la ex de Christian Domínguez, mas no a los bailarines del Perú.

“Hay un tiktok que se está haciendo viral y que ha sido descontextualizado de mi programa. Yo no suelo responder las cosas que aparecen en las redes sociales (...) sin embargo, hay alguien que en su mala fe, ha agarrado un pedazo de mi crítica a la ‘Chabelita’”, dijo en el programa “Magaly TV La firme” del viernes 12 de noviembre.

“Lo que yo digo, lo mantengo. Cuando quieran criticarme por algo o hacer un viral, no descontextualicen una frase que yo digo, pónganla entera y así entienden”, señaló la periodista.

Magaly Medina reveló que respeta la danza y otras artes, pero pidió a los bailarines que dejen de victimizarse porque su comentario iba dirigido a Isabel Acevedo, afirmando que no era un hecho histórico “levantar la corona” de “Reinas del show”: “Por supuesto que respeto la danza, ¿qué creen que soy, una burra? No, me encantan las artes, me encantan muchísimo, antes de hacer televisión me habría dedicado primero a eso, pero lo que si no tolero es que engañen a la gente y todos se victimicen”.

“La critiqué no fue por ser bailarina, la critiqué porque ella dice que ganó con nombre propio. Así que, cuando hablen, por favor con conocimiento de causa (...) Específicamente estaba hablando de la ‘Chabelita’, no de todos los bailarines. Yo asumo mis comentarios, los asumo con hidalguía y con valentía”.

“¡Dejen de victimizarse ya y no sean burros! Vean todo y no se dejen llevar como ovejas”, expresó Magaly Medina.

Asimismo, la ‘urraca’ recordó que Isabel Acevedo no se hizo conocida por su talento, sino por ser la tercera en discordia entre Christian Domínguez y Karla Tarazona: “¿Qué cosa creen, que ‘Chabelita’ es la abanderada de los bailarines? ¿De los reales bailarines, de los que danzan, de los que están en el anonimato, de los que se sacrifican horas y horas tras esa pasión? No, no, no, ella para ser famosa fue por el camino corto, el camino corto fue Christian Domínguez”.

