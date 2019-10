Magaly Medina puso en duda la versión de Ivana Yturbe luego que decidiera retirarse del concurso de belleza Miss Progress International por sufrir una infección estomacal.

“Dicen que tuvo fiebre, vómitos, diarrea y tuvo que ya no participar de la gran final que era hoy día, ¿le creemos?”, preguntó la ‘urraca’ a los televidentes.

Y es que según la periodista, la situación es extraña: “Me parece sumamente rato que hayan hecho tanta promoción, tanta alharaca para llevar a Ivana así a dedo a un concurso que hasta la mismísima Jessica Newton desconoce”.

“Y ahora dicen que se sintió mal y que por lo tanto tuvo que abandonar el concurso justamente un día antes de la final (...) dicen que ella ya estuvo internada tres días en la clínica San Borja por una severa infección estomacal y que no terminó de curarse. Bueno, si tienes que viajar, viajas con tu botiquín”, agregó.

Magaly Medina, entonces, dejó entrever que Ivana Yturbe se habría retirado del concurso por otras razones y no precisamente por estar enferma.

“Hay una cosa, las infecciones estomacales, intestinales tienen un proceso. Si se ha venido sintiendo mal pues lógicamente es que haya seguido su tratamiento que le dieron acá en una clínica. Sería irresponsable de su parte y de quienes organizaron este certamen, llevarla sin medicamentos. Lógicamente que ahí va a recaer. ¿Por qué desde el primer día no la llevaron a que le dieran una pastilla para que le controlaran los vómitos, la diarrea y la fiebre? Si sabían que el viernes era la fecha final. Bien raro e irresponsable me parece. ‘Ay, no me siento mal, me duele la barriguita, ya no voy a concursar’. A menos que... no sea tan favorita como habían dicho y no se iba a llevar ninguna corona. Entonces para no hacer el papelón dijeron ‘ay, se enfermó’”, expresó.

Y es que la periodista indicó que tras anunciar que se retiraba, Ivana Yturbe reapareció “milagrosamente en sus redes".

"Acaba de postearse muy feliz y contenta y sin rasgos de haber estado enferma”, sostuvo.

A raíz de sus comentarios, Magaly Medina aseguró que no creía en la versión de Ivana Yturbe: “Oye, te ponen una media hora suero, un buen antibiótico y te paras y vas y das la cara (...) Ay por favor, a otro perro con ese hueso, no me quieran engañar a mí”.