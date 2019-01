Magaly Medina muestra con pruebas en mano que Paolo Guerrero y Alondra García Miró no están juntos

Tras los fuertes rumores de una posible reconciliación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, y sobre un supuesto viaje que habría hecho la parejita. Magaly Medina con pruebas en mano demostró que 'Alito' y el 'Depredador' no están juntos.

"Yo debo decir, seré pincha globos, debo decir que no es así. Alondra sí viajó a Miami, lo ha puesto es redes sociales, tenemos su movimiento migratorio, donde indica que salió del país el 22 de enero mientras que la última salida del país de Paolo fue a Colombia, de donde regresó el 13 de enero", sostuvo la popular 'Urraca'.

Además, la periodista compartió unas imágenes en la que se ve al deportista jugando una pichanga al lado de sus amigos más cercanos, como el presentador Jesús Alzamora y el jugador Carmona.

"El lunes mientras ella estaba en Miami, él estaba jugando una pinchanga junto a sus amigos (...) Estaba con el presentador Jesús Alzamora y un jugador de apellido Carmona. Así que él no ha viajado, mientras Alondra coloca en sus redes sociales todo sobre su viaje a Miami", agregó.

"Esta es la verdad, no hay otra. Lo que pase entre ellos, si se están acercando otra vez, si salen a bailar juntos, está dentro de las posibilidades de que hayan vuelto a hablar, pero de que hayan viajado juntos, con papeles en mano tengo que decirles que no es así", sentenció Magaly Medina.

