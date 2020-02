La periodista Magaly Medina respondió en su programa “Magaly TV La Firme” a los que la criticaron por no ser tan incisiva con Yahaira Plasencia. Ella mostró la conversación que tuvo la salsera antes del programa, cosa que nunca antes había hecho con otros invitados.

Magaly Medina contó que tuvo que ir hasta el carro donde estaba Yahaira Plasencia para calmarla o sino el programa iba a ser un monólogo, más que una entrevista, como todo mundo esperaba.

En las imágenes difundidas se le escucha decir a Magaly Medina lo siguiente a Yahaira Plasencia:

“Me dicen que estas nerviosa. Yo también estoy nerviosa. Mira esta entrevista nos tiene que dar rating, nos tiene que soportar una hora y cuarto de programa con dos cortes comerciables, entonces vamos a divertirnos, relájate. Allá te voy hacer preguntas que todo mundo quiere saber, lo que ya tu sabes que todo mundo te quiere preguntar”. A ellos, la salsera asiste con un sí de afirmación, como entendiendo que la entrevista no va ser una cosa de otro mundo.

Posteriormente contó que le dijo a Yahaira Plasencia que si ella quería decirle algo en su cara, que lo haga.

“La muchacha estaba tensa. Si ella no se relajaba iba a ser un monólogo. Esto antes nunca lo hice, pero es una chica que no llega ni a los 25 años de edad y que me tiene miedo a mí que soy el monstruo preferida de Chollywood, entonces a esta obra había que ir y bajarle un poco y decirle: deja de estar nerviosa”, contó.

