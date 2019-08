Magaly Medina se refirió a Jefferson Farfán y le dijo que le iba a mostrar un video revelador que pertenece a dos personas.

La 'urraca' se estaría refiriendo a Yahaira Plasencia y Coto Hernández.

"He visto unas imágenes pero no las puedo mostrar, envíanos un mail o con tus emisarios podrían acercarse y voy a dar estas imágenes, no lo vamos a pasar porque pertenece a la intimidad de dos personas, pero creo que tú mereces tenerlas", dijo Magaly Medina .