La chica reality Angie Arizaga sigue en el ojo de la tormenta y ahora luego de la difusión de unos videos donde se le ve siendo insultada por su exnovio Nicola Porcella.

Este caso trajo al recuerdo, la ocasión en que Angelo Lazo, examigo de Angie Arizaga, mostró unos audios de la modelo totalmente cansada de Nicola Porcella.

"La semana pasada me golpeó horrible, estuve cojeando, o sea, me asfixió, me empujó, me cogió de las piernas, me dejó aquí herida", es parte de los audios.

Incluso, Angie Arizaga también le confiesa a su amigo que estaba cansada de trabajar con Nicola Porcella.

“Ya no aguanto trabajar más con Nicola en todo”, fue parte de otro audio de una devastada Angie Arizaga.