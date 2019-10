La conductora Magaly Medina recordó que hace 11 años fue sentenciada a cinco meses de prisión por el presunto delito de difamación en agravio del futbolista Paolo Guerrero.

“El ampay es un término que nosotros acuñamos aquí. Hoy día, 16 de octubre, una jueza me mandó a la cárcel justamente por un ampay, pero no un ampay de este programa sino un ampay de mi revista Magaly TV”, señaló en su programa.

La ‘urraca’ agradeció a sus seguidores por apoyarla en ese difícil momento: “Me fui a la cárcel y fueron momentos duros. Alguna generación de chicos que no me conocen tal vez no sepan lo que pasó. Mis fieles seguidores, los que ahora han vuelto a seguirme, los que nunca me abandonaron, fueron los que en ese momento me defendieron a capa y espada y fueron los que permitieron que yo volviera a la televisión en el año 2009”.

“Lo que más me emociona de aquellos momentos hace 11 años, un 16 de octubre del 2008, es el cariño de la gente que se volcó a las calles, que querían impedir que un auto me trasladara hasta el penal de Santa Mónica o que trasladaran a mi productor de ese entonces, Ney Guerrero, hasta el penal de San Jorge”, indicó Magaly Medina.

En ese sentido, la conductora aseguró que continuará informando con la verdad a los televidentes. “Después de haberme retirado y haber dicho que no lo vuelvo a hacer, veo estas imágenes y digo esta es la esencia de nuestro programa. Gracias a ustedes seguiré diciendo la verdad, hablando con la verdad le pese a quien le pese. Ahora es otro momento, hay muchas figuras de ese entonces que han desaparecido de la tele, hay otras que han aparecido, hay otras mediocres que andan pululando por ahí, pero nosotros seguimos acá firmes con nuestros ampays”, dijo.

Recordemos que Magaly Medina pasó dos meses en el penal Santa Mónica tras una polémica sentencia del Poder Judicial en un juicio que le entabló Paolo Guerrero.

Y es que la periodista publicó presuntas fotos de Paolo Guerrero en un restaurante pese a que supuestamente se encontraba concentrado con la selección peruana.