Magaly Medina respondió una serie de preguntas de sus seguidores durante el programa “Magaly TV La firme” del 3 de febrero, entre ellas sobre su relación con sus colegas de ATV.

“¿(Es) verdad que con tus compañeras de los programas de ATV no te llevas bien?”, le preguntaron.

La “urraca” respondió con ironía sobre su relación con otras colegas y aseguró que tiene muchas amigas:

“¿Cómo pueden decir eso? ¡Qué cosa! Soy la persona más simpática y agradable de este canal, hago amigos con una facilidad extraordinarias y sobretodo me llevo excelentemente bien con las mujeres, no saben la cantidad de amigas mujeres que tengo por lo lindo de mi personalidad”, dijo entre risas.

Sin embargo, luego Magaly Medina detalló cómo es su relación con cada una de las conductoras del canal.

“Con Pilar Higashi me llevo súper bien; la conozco hace muchos años; he trabajado con ella, Drusila Zileri; he trabajado con ella en mi anterior temporada aquí; me llevo muy bien con ella, Juliana (Oxenford); ya saben ustedes que nos hicimos patas cuando ambas salimos de Latina y su personalidad es parecida a la mía; nos llevamos súper bien, Pamela (Vértiz); la conozco hace tantos años; su marido me cae súper bien; he trabajado aquí con ella”, explicó.

La periodista también mencionó a Andrea Llosa: “A Andrea nunca la conocí antes (...) no hemos tenido mayor trato, ningún tipo de trato y además ella trabaja en otro lado, en otro local de ATV que no es aquí, entonces ni me la cruzo”.

Magaly Medina también recordó que antes no tenía una mala relación con la conductora de “Nunca más”: “Mal no nos llevábamos, no sé por qué...”.

TE PUEDE INTERESAR