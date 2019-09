A la periodista Magaly Medina le recordaron vía Twitter sus orígenes. Una usuaria resaltó que la ‘urraca’ era hija de un policía y una lavandera; sin embargo, esto no avergonzó a la conductora de “Magaly TV La Firme”.

La usuaria escribió en la redes: “@magalyperu tu aparte de ser de un barrio de quinta , sabemos q eres hija de una Lavandera y un subalterno PNP nacida de una relación extra matrimonial, y no lo puedes negar porque es vox populi tus raíces”.

La joven, quien sería fan de la salsera Yahaira Plasencia le reclamó por estar criticándola. “Cómo críticas a Yahaira como si tú aparte de ser d quinta SIEMPRE fuiste FEA”.

Este comentario no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien decidió responderle.

“A mucha honra hija de un policía y una lavandera. Me siento orgullosa de mis orígenes y de la fuerza maravillosa que me dieron mis padres para hacer de mí, la mujer que soy ahora. A diferencia de muchas, nadie me ha regalado nada! Y, tú? Ya lograste algo en la vida?”, escribió.

A mucha honra hija de un policia y una lavandera. Me siento orgullosa de mis origenes y de la fuerza maravillosa que me dieron mis padres para hacer de mi, la mujer que soy ahora. A diferencia de muchas, nadie me ha regalado nada! Y, tú? Ya lograste algo en la vida? https://t.co/fasjmX4AqN — Magaly Medina Vela (@magalyperu) September 27, 2019