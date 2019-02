Magaly Medina le responde fuerte a Nicola Porcella por enviar a su abogado al canal (VIDEO)

Magaly Medina reveló que Nicola Porcella envió a su abogado para pedirle que se rectifique por aparentemente haberlo involucrado en la grave denuncia que Paula 'Poly' Ávila realizó.

Al inicio de su programa, la conductora pidió a Nicola Porcella que no le envíe a su abogado ya que, según sus propias palabras, no tiene de qué rectificarse.

"Una aclaración, no me vengan mandando acá al canal a sus abogados como lo ha hecho Nicola Porcella en la mañana", señaló Magaly Medina en su programa 'Magaly TV La Firme'.

"Sí, vino un abogado a querer que me rectifique de algo que no he dicho. Como le aclaré al señor y se lo dije 'off the record', le dije parte de las investigaciones que este programa tiene en curso hace buen tiempo, desde que estábamos en preparación de este programa. Se lo dije como una cortesía", agregó la conductora.

Nicola se defiende

Luego que el programa 'Magaly TV La Firme' difundiera un video de Nicola Porcella junto a Poly Ávila el mismo día que la chica reality fue drogada, el participante de Esto es Guerra envió un contundente comunicado en el que niega haber participado en este acto.

"Lamento muchísimo se hayan generado situaciones tan delicadas que podrían atentar contra la integridad de muchos de los que estuvimos", indicó Nicola Porcella, quien pidió que se realice una investigación.

"Considero fundamental una investigación profunda que permita identificar al responsable de los hechos denunciados públicamente por una de las víctimas".

En ese mismo comunicado, Nicola Porcella aseguró que se defenderá ante las acusaciones que ha recibido: "Apoyaré con firmeza la búsqueda de la verdad, del mismo modos que seré firme en defender mis derechos al honor y a la buena reputación".

HAY MÁS...