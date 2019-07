Magaly Medina respondió a carta notarial que le mandó Jefferson Farfán

La conductora Magaly Medina se pronunció sobre Melissa Klug, quien dijo que “me gustaría que mis hijos compartieran más tiempo con él (Jefferson Farfán)”.

“Ella está en todo su derecho, como mamá de los hijos de Jefferson, de reclamarle. Y después, que Jefferson no me diga en su carta notarial que por mí Melissa Klug se queja”, manifestó Medina tras la presentación de su libro “¡Hola, guapa!” en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019.

Además, en cuanto a la carta notarial de la madre de Farfán, dijo que “mis abogados la han contestado. Sí (estoy tranquila), es un personaje público. Si le molesta mi ironía, pues que entonces se dedique a otra cosa y no al fútbol”.

"Jefferson Farfán pide que solamente debemos referirnos a él para hablar de su carrera futbolística", había dicho la 'urraca' cuando recibió la carta hace dos semanas.

Por otro lado, durante su encuentro con sus seguidores, contó que no piensa retirarse nunca, que ha sufrido de depresión y que “ir a la cárcel es la peor cosa que me ha pasado. Por sostener una verdad y no siempre puedes demostrar esa verdad. Ir a la cárcel ha sido la prueba más difícil que se me ha puesto”.