Magaly Medina revela que Antonio Pavón también la insultó: "Me faltó el respeto a mí y a mi marido"

Tras insultar y discriminar a la periodista de diario Ojo, Isabel González. Magaly Medina decidió revelar que Antonio Pavón también la insultó cuando la conductora salió en defensa de Sheyla Rojas, la madre de su hijo.

La periodista sostuvo que su relación se terminó, ya que el español le escribió mensajes insultantes vía WhastApp. "Parece que se había tomado varios tragos y me dejó varios mensajes feos. Después que yo saqué cara por Sheyla cuando ellos dijeron que le querían quitar a Antoñito", comentó para RPP Noticias.

Magaly Medina aseguró que, desde ese momento, su amistad con el torero terminó, indicando que prefirió no contestar el mensaje, ya que se pondría a la misma altura que su exahijado. “¿Para qué? Me faltaría el respeto yo misma. Él me faltó el respeto a mí y a mi marido. Que se olvide de nosotros. Ya no es bienvenido a mi casa”, sentenció.

Cabe resaltar que este fue el mensaje que le dejó a la periodista de nuestro diario.

HAY MÁS...