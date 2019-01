Magaly Medina revela cómo fue increpada por la madre de Bárbara Cayo (VIDEO)

Magaly Medina fue entrevistada por Andrea Llosa he hizo una revelación. Contó cómo fue increpada por la madre de la actriz Bárbara Cayo.

Ocurrió en un supermercado en San Isidro cuando Magaly Medina se disponía a salir tras hacer compras para su madre.

"Mi mamá vivía en San Isidro, por Dos de Mayo y yo le hacía sus compras en Wong de Dos de Mayo y yo entraba sin seguridad y me encuentro como una señora me mete el carro cuando yo ya estaba de salida y me dice 'Hija de p...' y como se me sale lo 'Huacho' le dije 'P...tus hijas'".

Contó que la madre de Bárbara Cayo quiso agarrarte de los cabellos, pero no pudo porque le puso el carro de compras.

"La señora quería agarrarme de los pelos, pero la seguridad de Wong fue muy rápida. La agarraron y la sacaron. La mujer estaba histérica".

ANÉCDOTA CON BÁRBARA CAYO

Durante la entrevista, Magaly Medina también reveló un episodio con Bárbara Cayo, quien aseguró que le dio cáncer al cerebro por su culpa.

"Un día yo estaba en un restaurante y se acercó porque conocía a la chica que almorzaba conmigo. Cruzó todo el restaurante y empezó a gritar como una loca desatada. Le dijo ¿qué haces almorzando con esta tal por cual'?. Mi marido me dijo que la deje que hable como una loca".

