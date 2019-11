Magaly Medina presentó fotos de Yahaira Plasencia meses atrás y en la actualidad, dejando entrever que la salsera se habría realizado un “arreglito” para aumentar el tamaño de su “totó”.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la ‘urraca’ comentó sobre un video que Yahaira Plasencia publicó en sus redes sociales realizando su ya conocido “baile del totó”.

“El baile del totó es su especialidad y le está dando la espalda al público para mostrar lo que ella sabe hacer. Pero los suspicaces me dijeron, yo no me había dado cuenta, que se le ve mucho más formado el totó, tiene unos glúteos mucho más rellenitos y comenzamos a comparar”, dijo Magaly Medina.

En ese sentido, la ‘urraca’ comparó el mencionado video con fotos pasadas, resaltando las diferencias.

“Puede ser que haya engordado esa parte de su anatomía y que ahora se le vea más potente, porque por eso mismo es que ha puesto ese video de ella donde realmente se le ve un trasero diferente. Si ponemos la imagen de setiembre, no sé si estaba muy delgada, o todo el shawarma se le ha ido al trasero”, señaló entre risas la periodista.

No obstante, Magaly Medina le pidió a la ‘reina del totó’ que la llame para que le aconseje sobre tratamientos anticelulitis: “Pese a que su trasero llama la atención, no ha podido deshacerse de la temible celulitis. Yo ya le he dicho a Yahaira que me consulte acá”.