Magaly Medina revela que "la protagonista" contaría todo sobre bailarina, pero se reconcilió con Josimar

Magaly Medina sorprendió una vez más al revelar en su programa que la aún esposa de Josimar, Gianella Ydoña, se iba a sentar a contar todos los detalles sobre su separación. Además de mencionar a la bailarina, con quien se le ampayó al salsero.

"Ella hace unos días quiso hablar con nosotros, estuvimos conversando con ella para que venga, nos dijo que tenía un montón de cosas que contarnos, un montón de cosas sobre esta bailarina", mencionó la conductora, completamente asombrada por la supuesta reconciliación con Josimar tras ver las publicaciones de "la protagonista" en sus redes sociales.

Inclusive, Magaly Medina dio a entender que Josimar prefirió reconciliarse con Gianella Ydoña antes de que ella se sentara a contar su verdad."Parece que Josimar se enteró de eso y estuvo tratando, no sé si de convencerla, para que no venga al programa, que no hablara, pero ahora nos sorprende que publicara estas imágenes y coloque 'nuestros artistas bellos'", comentó.

"¿Qué habrá pasado? Hasta reconciliación parece que hemos logrado, después dicen que nosotros separamos parejas. Cuando te molestes con Josimar por favor, las puertas de mi programa están abiertas para ti", sentenció.