Magaly Medina revela que Gisela Valcárcel le contó sobre la deslealtad de Javier Carmona (VÍDEO)

Luego que Gisela Valcárcel asegurara que perdonó a Javier Carmona y a Roberto Martínez tras enterarse de su deslealtad públicamente. La conductora Magaly Medina reveló por primera vez que fue la misma 'señito' quien le dio detalles del momento que se enteró públicamente del "click" entre Tula Rodríguez y su exesposo.

"Es la primera vez que Gisela habla de esto. Yo fui la única que cuestioné este 'click', y eso que Gisela nunca fue mi amiga pero en cuestión de género siempre he sido solidaria", fue lo primero que dijo la periodista.

Magaly y Gisela conversaron

Magaly Medina develó que la primera y única vez que conversó con Gisela Valcárcel, ella le contó todo sobre su pasada relación con el exgerente de Latina.

"En realidad, alguna vez cuando conversé con Gisela Valcárcel, la única vez que he conversado con Gisela Valcárcel, ella me contó detalles de esto (deslealtad de Javier Carmona con Tula Rodríguez), pero hoy no lo voy a contar, algún día cuando escriba mi libro lo diré", aseguró.

"Lo que dijo Gise ha sido revelador, lo que se enteró públicamente porque hasta el momento solo era un rumor porque cuando ella da el comunicado un día antes de la famosa fiesta del click, ella puso el parche un día antes porque de algo se habría enterado", agregó Magaly Medina sobre las últimas declaraciones de su comadre.

