Magaly Medina asegura que Yahaira Plasencia influyó en su decisión para cancelar 'La Caja Negra'

Magaly Medina ha causado sorpresa tras confesarle a Yahaira Plasencia por qué canceló su anunciado programa de Latina'La Caja Negra' y asegurarle que ella tuvo que ver en su decisión.

Fue en Magaly TV, la firme que Medina reveló sobre el anunciado programa que nunca salió a la luz: "Tú sabes que cuando me llaman para hacer 'La Caja Negra' empiezo el programa y empiezo a hacer varias investigaciones, y una era sobre ti, y a quien yo entrevisto es a Jerson (Reyes), hablo con él, me da todo su material, sus WhatsApp, me abre todo su... yo hago esto y otras dos investigaciones más, y acá te voy a contar algo", sostuvo.

Tras ello, Magaly Medina explicó por qué canceló la salida del esperado programa: "Queríamos hacer un programa que no fuera lo que yo había hecho en Magaly TV: invasivo con la vida privada; pero sin embargo, al conocer algo tan privado de una persona pública, al ser como la confesora de este hombre que me estaba abriendo sus WhatsApp, y estaba entrando a una intimidad que no sé si tenía yo derecho a entrar... decidí en ese momento que 'La Caja Negra' no iba como programa porque dije 'estoy entrando otra vez a terrenos bastante privados y no sé si tengo derecho a sacar de adentro, de un baúl tantas cosas'", confesó la conductora.

Después de ello, Magaly Medina agregó: "Pesó más en mí que estaba hurgando muchísimo y poniendo al alcance de gente inescrupulosa o gente porque estaba mal o porque lo quería contar, hablar, y contar cosas que de repente un caballero debió guardar para sí".

"Ahí es cuando decido no hacer 'La Caja Negra' y no hice programa, y estuve sin programa en Latina, bajo contrato sí, porque no encontré luego qué cosa hacer y de ahí pasé a prensa", enfatizó Magaly Medina.

