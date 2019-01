Magaly Medina revela por qué se distanció de Rodrigo González 'Peluchín' (VIDEO)

La periodista Magaly Medina reveló en el programa de Andrea Llosa el motivo por el que la relación con Rodrigo González 'Peluchín' ya no es la misma al punto que ahora están distanciados.

Magaly Medina reveló que tuvieron una pelea en Latina, aunque no recordó exactamente el motivo. "Después de nuestra última pelea, nuestra relación ya no fue igual. Tuvimos una pelea cuando estábamos en Latina, él se sintió fastidiado por una cuestión que yo dije. Ya ni me acuerdo por qué fue la pelea, es que yo no guardo rencores".

La 'Urraca' reveló que hoy en día ella no está para pelear con las personas, pues prefiere tener una vida tranquila. "Hay personas que tienen energía, apasionadas para pelear. Yo no estoy en una etapa para pelear, sino para querer y para rodearme de cariño porque he perdido mucha gente".

¿EGOS?

Cuando Andrea Llosa le preguntó sobre el distanciamiento con Rodrigo González 'Peluchín', ella habló sobre los egos en la televisión.

"No sé. Yo creo que la televisión tiende a interferir. La televisión tiende a no hacerte pisar los pies sobre la tierra, a tener egos y yo siempre he tratado de tener una posición más conciliadora, por eso siempre me rodeo de gente que me esté pinchando la llanta para que mi ego no se me sobredimensione".

