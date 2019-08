Magaly Medina presentó un polémico video donde se observa una presunta agresión verbal de parte de Nicola Porcella hacia su expareja Angie Arizaga.

Antes de la emisión del video, Magaly Medina reveló que su programa, ‘Magaly TV La Firme’, pagó para obtener este video. Sin embargo, durante el día lunes, alguien más intentó comprar el material audiovisual pero para que nunca sea observado por el público.

“Parece que hoy mucha gente quería hacerse con este video pero con el fin de no pasarlo, de que nadie lo pase, lo ‘encaleten’. Yo no suelo hacer pactos con productores, con managers, con artistas, no suelo hacer pactos de ya ‘yo te lo compro y te lo voy a pasar’. No, ese no es el estilo con el que he trabajado durante mi vida periodística", manifestó Magaly Medina.

De acuerdo a la conductora, la persona que intentó comparar el video ofreció más dinero que el programa ‘Magaly TV La Firme’: “Este video que muchos querían para fondearlo finalmente lo hemos conseguido. Es cierto, sí hemos tenido que pagar por eso porque había alguien que estaba ofreciendo más plata que nosotros pero no para pasarlo, para fondearlo. Este es el video que no querían que se vea, pero usted lo va a ver ahora”.