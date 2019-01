Magaly Medina revela lo que habló con Sheyla Rojas tras problemas con Antonio Pavón

La periodista Magaly Medina reveló haber hablado con Sheyla Rojas y contó detalles de lo conversado, luego de que la modelo y conductora indicara que no hablaría con ningún medio de comunicación.

"Yo recibí una llamada de Shyela Rojas y me dijo que no hablaría con los medios", empezó diciendo la periodista, quien le contó a la hermana de Antonio Pavón, lo que le había dicho.

"Me dijo que tu hermano quería quedarse en Estados Unidos con el bebé porque había colegio gratis y que trabajaría una vez a la semana, pero que ella le pasara dinero".

Luego, Magaly Medina dijo de que Sheyla Rojas le había revelado de que desde octubre no recibe dinero de Antonio Pavón; ni siquiera los 1500 soles que dijo el torero.

"Ella me ha dicho que desde octubre ella no recibe dinero de Antonio, es decir que él no le pasa dinero y además me dijo que tenía pruebas".

Al respecto, la hermana de Antonio Pavón lo negó y dijo que ella también tenía pruebas de que sí ha recibido dinero para el bebé.

OJO CON ESTO:

Hermana de Antonio Pavón a Sheyla Rojas: "mentirosa, esas operaciones las cubre el Estado"

Hermana de Antonio Pavón muestra audio donde acusan a Sheyla Rojas de dejar a su hijo enfermo

"Quien pagó los gastos fui yo", afirma Sheyla Rojas sobre su ausencia en operación de su hijo

Sheyla Rojas habla por primera vez: "jamás permitiría que no vea a su papá porque él es feliz"

HAY MÁS...