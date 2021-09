La periodista Magaly Medina y el conductor Rodrigo González dejaron en shock al dejarse de seguir en Instagram luego del fuerte enfrentamiento que protagonizaron en sus programas.

El portal Instarándula publicó capturas de pantalla de los Instagram de los dos conductores, donde se aprecia que ya no se siguen.

“A pesar de todo lo que se decían, ambos se seguían en redes, pero vi que desde que Magaly dijo lo que dijo, Rodrigo la dejó de seguir”, se lee en la imagen.

Asimismo, el periodista Samuel Suárez recordó que antes también se habían distanciado, pero nunca se habían dado ‘unfollow’: “Muchos quedaron sorprendidos al ver que en esta última bronca los conductores decidieron dejar de seguirse en Instagram. En anteriores discusiones no habían llegado a tanto”.

Magaly Medina y Rodrigo González se pelean otra vez

Todo comenzó cuando Magaly Medina se quejó públicamente con América Televisión por enviarle cartas notariales para que no publique imágenes de “Esto es guerra”. La periodista pidió que hagan lo mismo con los programas de Willax Televisión y hasta envió indirectas a Rodrigo González.

“Hagan un equilibrio, si a mí me lo prohíben, prohíbanselo a otros porque, de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo (...) Quizá sea el rating que no les importa, no es lo mismo 12 puntos que 2 puntos”, dijo, en referencia a “Amor y Fuego”, que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Sin embargo, Rodrigo González desmintió a Magaly Medina y recordó que ATV tiene un acuerdo firmado con América Televisión, mientras que Willax Televisión puede publicar lo que desee porque no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

“Ella siempre ha sido mezquina, además habla disparates. Willax puede pasar imágenes porque no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ATV sí. Ellos han firmado un acuerdo que no incluye a Willax. Asimismo, nos han enviado sendas cartas notariales que no procede”, afirmó.

