Magaly Medina defiende a Sheyla Rojas y se enfrenta a la hermana de Antonio Pavón (VIDEO)

La conductora de TV Magaly Medina se mostró indignada con la hermana de Antonio Pavón, Alicia, quien se presentó en su programa y que aseguraba que lo mejor para el hijo de Sheyla Rojas era que el niño viviera en el extranjero con su padre.

(FOTO) Magaly junto a Sheyla cuando la modelo se estrenaba como madre

Alicia Pavón horas antes utilizó sus redes sociales para arremeter contra Sheyla Rojas llamándola "mentirosa", e incluso una serie de audios en las que una presunta nana hablaba de la ex chica reality.

Magaly Medina reveló que la hermana de Antonio Pavón le habría dicho que querían quitarle su hijo a la también conductora Sheyla Rojas: "El día que nos hemos ido de acá el viernes (...) tú me dijiste: 'tía, esta es la primera parte, la segunda va a empezar ahora', y ahí me dijiste claramente que van a ir judicialmente a quitarle el hijo a Sheyla", sostuvo en Magaly TV, la firme.

Tras esto, Magaly Medina le hizo un fuerte llamado de atención a la hermana de Pavón: "Me parece que sacarse los trapos sucios es denigrante para todos ustedes, sobre todo porque nadie está teniendo en cuenta que hay un niño que en algún momento se va a enterar de estos pleitos".

MAGALY MEDINA DEFIENDE A SHEYLA ROJAS

A esto, Magaly Medina sacó cara por Sheyla Rojas solidarizándose con la también conductora que apareció llorando en una notaría de Lima: "Con Sheyla podemos tener cincuenta diferencias, pero a mí hay una cosa que me revienta el forro, el corazón y el alma, y es que se trate de arrebatar a una madre a su hijo... porque se me ocurre, porque trabaja pues y no puede cuidar al niño, porque el niño está solo...".

