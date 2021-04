Ojo Show







Magaly Medina sale en defensa de Said Palao por acusaciones de Aleska Zambrano: “Utilizan a la hija para frustrarle los planes” La popular ‘Urraca’ le recomendó a la ex del chico reality que piense en la salud mental de hija, luego que la joven criticara al ‘Samurai’ por no pasar su cumpleaños con su pequeña.