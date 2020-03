Magaly Medina se burló del novio de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, luego que este aseguró ser el “carga carteras” de la participante de “Esto es guerra” como un acto de caballerosidad.

Durante su programa, la periodista se burló de la “guerrera” y señaló que siempre tenía parejas con oficio desconocido:

“Michelle Soifer solo se consigue asistontos, perdón, asistentes. Esos que le cargan los bolsos, las carteras, le manejan el carro; porque de verdad, oficio o beneficio, no le sabemos. Cada uno es libre de estar con el vago que quiera, en esto no estoy juzgando ni estoy metiéndome", dijo Magaly Medina.

Tras ver las declaraciones que Giuseppe Benignini hizo a diario Ojo, Magaly Medina también se burló del “Principito”: “¿Qué le va a afectar (que le llamen “carga carteras”) si no le afecta no tener trabajo? (...) te estamos diciendo que nosotros no sabemos qué haces por la vida, si tienes una profesión, si te dedicas a algo”, aclaró la “urraca”.

“Lo que vemos es que tu único oficio es ser chofer de Michelle Soifer y cargarle las carteras”, agregó.

