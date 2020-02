La periodista Magaly Medina opinó sobre la pedida de mano de Christian Domínguez a Pamela Franco, quienes piensan casarse este año.

“¿Debe ser otro simbólico más? Esto debe ser una payasada mas. ¿Por qué las novias le aceptan estas payasadas del anillo simbólico? Supongo que ya se divorcio y confirmar si está soñando despierto porque Christian suele soñar despierto”, dijo la urraca en su programa “Magaly TV La Firme”.

Por ello, Magaly Medina se tomó la potestad de aconsejarle a Pamela Franco de que se espere unos tres años y que siga con el noviazgo.

“Una vez que tengas al bebé, (Te has puesto a pensar) ¿En qué momento te pasará los mismo que le pasó a las madres de sus hijos?. Yo te aconsejo que esperes tres años de noviazgo, sal con él, no tengas hijos y si al tercer año él sigue pensando lo mismo, entonces te casas y traes a tus hijos. Hazme caso y no digas que no te advertimos”, le dijo.

“El hombre hace lo mismo con todo, ya es patológico (…) creo que si él está mal, ella está peor, las busca igual, ingenuas (…) ya no comento más porque yo soy romántica pero las historias mentirosas no me gusta”, agregó Magaly Medina.

Asimismo, Magaly Medina no pudo evitar burlarse de Christian Domínguez cuando se enteró que junto a Pamela Franco ya tenían los nombres de sus hijos.

“Vamos a averiguar si está casado porque si le está ofreciendo matrimonio a esta pobre ilusa hijos, ya tienen el nombre, ya saben dónde los van educar, hasta el nombre de los nietos, hay que indagar si él ya se separó”, finalizó.

