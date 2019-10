Magaly Medina arremetió contra las conductora del programa “Mujeres al mando” y aseguró que entre todas suman una neurona.

Todo comenzó porque según Magaly Medina, Jazmín Pinedo puso en duda el ampay que “Magaly TV La Firme” le hizo a Mario Irivarren. En ese sentido, la conductora se burló de todas las conductoras y afirmó que entre las seis forman una neurona.

“(Jazmín Pinedo) tú no eres periodista porque eres boba, eres tonta, porque estás ahí de favor. Eso de tener seis animadores, Dios mío, debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente. Por eso ponen seis a ver si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una neuronota”, expresó la conductora.

Además, Magaly Medina pidió a las conductoras que no minimicen sus ampays y que se pongan a trabajar. ""Neuronas al mando" por favor pónganse sus neuronas a trabajar, a funcionar cuando quieran manchar mi reputación y mis ampays. A mis ampays no los pongan en duda porque acá se trabaja y acá la que dirige y trabaja es una mujer periodista, yo no necesito seis medias neuronas que me acompañen", indicó.

Como se conoce, Magaly Medina es amiga de Karen Schwarz, una de las conductoras de “Mujeres al mando”, pero la ‘urraca’ aseguró que no le importaba perder amigos.

“La corrupción de sus producciones no es mi problema, la incorruptible soy yo, me peleo incluso con gente que conozco pero no me importa porque como he dicho, he venido nuevamente a los espectáculos y los seguiré perdiendo porque esos amigos que se pierden quiere decir que no son amigos tuyos”, manifestó.