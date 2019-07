​Magaly Medina se burla de Mario Irivarren: "no celebra los goles de Perú porque dos futbolistas lo "partieron"" │VIDEO

La periodista Magaly Medina habló en su programa sobre la victoria de Perú ante Chile y la gran final que disputará la bicolor este domingo en el estadio Maracaná.

Magaly Medina no perdió la oportunidad para burlarse del chico reality Mario Irivarren y su poca empatía con la selección peruana y, sobretodo, de festejar los goles de Perú.

Para la 'urraca', Mario Irivarren no comulga con la selección peruana porque Paolo Guerrero y Jefferson Farfán estuvieron con sus exnovias.

"¿Por qué algunas personas no celebran los goles de Perú?, Mario Irivarren, por ejemplo, no celebra los goles de Perú y eso es motivo de analisis, porque todos lo titulan Mario Irivarren no festeja los goles de Perú, pero nadie se atreve a decirle por qué no, ¿por qué no lo festeja? si los dos jugadores más emblemáticos de la selección lo partieron jajaja", dijo la 'urraca'.

"¿Cómo va a celebrar un gol de Guerrero?, pero esa es la razón y hay que decirlo con todas sus letras", agregó.