La periodista Magaly Medina se burló de Melissa Paredes luego que la actriz pidió que la “dejen en paz” con Anthony Aranda. Según la ‘urraca’, a la única que debe interesarle el comportamiento del bailarín, es a Melissa.

Inicialmente, Magaly Medina cuestionó la caballerosidad de Anthony Aranda: “Está bien, ella puede salir a cantar, pero qué feo se ve de un hombre... bueno, qué le podemos decir, de caballeroso no tiene nada el bailarín, qué le podemos decir a alguien que miren cómo se comporta... un hombre ya de 35 años”.

“Es un bailarín que no había salido del anonimato hasta que comenzó a salir con Paula Manzanal y lo veíamos entrar a su casa y nos preguntábamos quién es, y luego el ampay con Melissa Paredes, pero de lo contrario, si no hubiera sido por estas dos mujeres, este bailarín seguiría en el más absoluto anonimato y no sabríamos ni siquiera de quién se trata”.

“Entonces, qué feo se ve él, porque esto se ve de una mujer, las mujeres somos más emocionales, respondemos con el hígado, pero él dirigiéndole una canción de Bad Bunny que es toda faltosa suponemos que es a Paula Manzanal, a quién más van a estar dedicándole una canción así”, agregó.

En ese sentido, Magaly Medina aseguró que Anthony Aranda es solo problema de Melissa Paredes, quien sacrificó todo lo que tenía para estar con él: “Pero bueno, allá ella y su problema, total, el bailarín no es nuestro problema, no es nuestro novio, no nos importa lo que le pasa a esa pareja porque nosotros acá opinamos y vemos lo que está ahí, no es que seamos íntimos de Melissa Paredes y del bailarín o realmente les interese lo que vaya a pasar con ellos”.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas habría vuelto a terminar su relación con empresario

TE PUEDE INTERESAR