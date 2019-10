Magaly Medina se burló de la salida de Mirella Paz del programa “Mujeres al mando” y aseguró que no tenía talento para ser presentadora de televisión.

“Una de las tantas coanimadoras de “Mujeres al mando” hoy se despidió del programa, por eso estamos de duelo... ¡Nadie se ha enterado!”, dijo la ‘Urraca’.

Pero eso no fue todo, ya que según Magaly Medina, Mirella Paz no trascendía en la pantalla: “Seguramente canta bonito, pero como animadora no, era un cero a la izquierda. No trascendía, no tenía ángel”, indico.

Y es que según la ‘Urraca’, la cantante solo aparecía en el programa para probar la comida. “¿A quién se le ocurriría poner a esta chiquita, cantante, excandidata del Miss Perú, a que conduzca un programa? La chiquita miraba y sonreía, nada más, pobrecita. Solo creo que para lo único que servía era al momento que servían la comida, para que pruebe la comida”, sostuvo.