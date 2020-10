Magaly Medina no dudó en volver a comentar sobre el reciente ‘ampay’ de la pareja de Tilsa Lozano, Jackson Mora, quien fue captado en un restaurante con una misteriosa mujer.

Por su parte, la popular ‘Urraca’ aprovechó la coyuntura para mandarle su ‘chiquita’, fiel a su estilo, a la exvengadora y al luchador.

“Está preocupado porque no lo ampayen de nuevo (risas) Estaba tan preocupado que se sentó en una mesa con sus amigos, pero no contaba con la astucia de mis urracos, que estaba bien sentado con una botella de vino y con una amiga, seguro eso no le contó a Tilsa”, manifestó la conductora de televisión.

“Se supone que hasta ayer Jackson sí estaba en los planes de ir a Paracas con Tilsa (...) Ella ahora toda enamorada y él dejándola en ridículo, de verdad que la ha dejado mal públicamente" dijo entre risas la periodista.

