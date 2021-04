Magaly Medina no pudo ser ajena al tema del momento y se pronunció en sus redes sociales sobre a las imágenes donde aparece Yahaira Plasencia escondida en la maletera de un auto. Y es que al parecer la ‘reina del totó' quería evitar ser trasladada a la comisaría de Cieneguilla.

Recordemos que la salsera celebró su cumpleaños número 27 en plena pandemia del Coronavirus y estuvo acompañada de sus familiares y varios chicos realities.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Urraca’ condenó el hecho y aseguró que es el hecho más bochornoso de lo que va del año.

“Este video de Yahaira Plasencia escondida en la maletera de un auto es sin duda el hecho más bochornoso de lo que va del año”, escribió la conductora de Magaly TV, La Firme en una de sus historias.

YAHAIRA SE PRONUNCIA

La cantante Yahaira Plasencia rompió su silencio luego de que fuera intervenida cuando celebraba su cumpleaños junto a familiares y amigos en una vivienda ubicada en Cieneguilla, pese a que están prohibidas este tipo de reuniones debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Pido perdón, una vez más, a Dios, porque soy consciente de no estar aprovechando las oportunidades que día a día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión; y por último, a ustedes, pues sé que no es lo que esperan de las personas que admiran, solo me queda decir que lo lamento”, se lee en el comunicado que posteó en sus redes sociales.

