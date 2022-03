Magaly Medina se burló del rendimiento de Jossmery Toledo durante las primeras semanas de “Esto es guerra”. Y es que, pese a ser uno de los jales que generaba más expectativas, la exPNP todavía no ha demostrado un buen nivel en las competencias y, por si fuera poco, terminó lesionada.

“¿Y Jossmery? Jossmery la que dijo ya es la oportunidad de brillar en Esto es guerra. No, es la última, la que siempre pierde, la que no tiene resistencia y la que ahora está lesionada. Dice que se lesionó el tobillo, ahora es delicadita como una flor”, se burló la ‘urraca’ en el programa Magaly TV La firme transmitido el miércoles 9 de marzo.

“Ella, que siempre la veíamos en sus redes sociales cargando pesas como si fuera a hacer fisicoculturismo, que siempre nos demostraba a todos a través de redes sociales que practica deporte, que es muy fortachona, además ella tuvo una vida en la policía donde se supone que tienes que tener bastante físico, a menos que ella haya estado sentada todo el tiempo en un escritorio. Pero parece que va a ser la primera que ya tiró la toalla en Esto es guerra”, comentó Magaly Medina.

Incluso, la ‘urraca’ comentó que Micheille Soifer superó ampliamente a Jossmery Toledo en una competencia de fuerza: “Para continuar en ese programa, para las competencias que hacen, que sí son fuertes, se necesita tener resistencia y tener un entrenamiento fuerte y riguroso, pero parece que ella por las puras aparece en sus redes levantando pesas y todo, y a la hora que la mandaron a sostener un poco de hielo, no pudo, fue la primera que ‘ay, no puedo, ya no doy’ y dejó el hielito, la otra que tiene puros huesitos, la Micheille Soifer, fue la que demoró, resistió más que ella que se supone que tiene muy buenas piernas o de adorno es que tiene todo”.

“Ella que decía que iba a ser una fuerte competencia, no es fuerte competencia para nada, por lo menos hasta ahora ha demostrado que hay otras que lo hacen mejor que ella a la hora que se trata de competir”, sentenció Magaly Medina.

Fuente: ATV

