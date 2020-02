Tilsa Lozano estuvo envuelta en el ojo de tormenta luego de promocionar unas pastillas que supuestamente distribuyen la grasa del cuerpo y lo deposita en el ‘totó’.

Por estas polémicas afirmaciones tuvo un fuerte problema con la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), que le exigió presentar pruebas científicas de que dichas pastillas sí lograban ese objetivo. Pero Tilsa pudo salir del paso con el siguiente comunicado:

“Me gustaría dirigirme a mis seguidores para anunciarles que el día de hoy tuve una reunión con Aspec. Después de dicha reunión he tomado conocimiento de ciertas irregularidades en relación a la publicidad de diferentes productos que desconocía antes...”, se lee en el comunicado enviado por la exconejita.

MAGALY MEDINA INDIGNADA

“Le fue bastante bien haciéndose la tonta”, comenzó diciendo la ‘urraca’ en su programa “Magaly TV La Firme”.

“Como soy tonta, tonta, tonta, engañé a todo el público, ¡ay perdón! señores de ASPEC, perdón y la perdonaron”

Luego comenzó a imitar la peculiar voz de la exvengadora, tapándose la nariz.

“La pegó de bruta y la salvó. ¡Que rico! a la próxima ya sé cuando me llamen de algún juzgado, yo diré: 'no sabía, yo solo repetí lo que la compañía me dijo”

“Hacerse la bruta en este país funciona”, mencionó la periodista de espectáculos.