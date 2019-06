​Magaly Medina se compara con Phillip Butters: "a mi por menos me quitaron un programa" │VIDEO

La conductora de TV, Magaly Medina, habló de la polémica que han generado las recientes declaraciones de Phillip Butters en las cuales despotricó contra el jefe del Estado Mayor del Ejército Peruano por aparecer con un mandil rosado con motivo de una campaña del Ministerio de la Mujer.

Magaly Medina tildó de "chocante" los improperios de Phillip Butters y se comparó con él, luego de que al comunicador lo amonestaran en Willax TV tras sus opiniones vertidas.

"Realmente he tenido mis públicas discrepancias y esta vez, exageró. Un comunidador no puede tener tal sentido de homofobia y hacer esas cosas graves. Es un comunicador y no puede hablar al público de esa manera", señaló.

"Esos comentarios por demás homofóbicos, creo que estarían bien en una persona ignorante pero como él es un hombre tan leído y tan culto porque lo es, pero sus ideas le ganan. Realmente ha sido fuerte y bastante chocante, siempre ha sido conflictivo, provocador pero esto se pasó de la raya, pero en el canal le han dicho que solo es una amonestación y lo levantaron del aire", agregó.

"Han sido bastante suaves con él y su castigo, pero a mi por menos me quitaron un programa", finalizó.

Como se recuerda, a Magaly Medina le levantaron el programa en Latina, La Purita Verdad, luego de que opinara sobre la amonestación que le impusieron a Paolo Guerrero tras dar positivo en el examen antidopaje.