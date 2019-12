Las críticas que Magaly Medina ha hecho contra Yahaira Plasencia le ha costado cientos de ataques e insultos de parte de los fans de la ‘reina del totó’ en las redes sociales.

Recientemente, un fan de Yahaira Plasencia arremetió contra la ‘urraca’ por Twitter y lamentó que se critique a la salsera por ser mujer.

“Me pregunto, si un hombre le dijera a @magalyperu que es agua sucia que hay que tirar, ¿cuánta gente saldría ofendida a defenderla? Pero como es ella y su reportero quien se lo dice a Yahaira, está bien y aplauden. ¿Y dónde queda lo de defender a las mujeres?", preguntó el seguidor de Yahaira.

Magaly Medina no dudó en aclarar que ella, en su condición de personaje público, también está expuesta a las críticas pero no se victimiza y tampoco utiliza su condición de mujer para defenderse de los ataques.

“Al igual que Yahaira estoy expuesta a las criticas de la prensa y no me victimizo por eso. Tampoco voy de maleducada con los periodistas porque soy un personaje público y entiendo que soy susceptible a criticas y rajes y eso nada tiene que ver con mi condición de mujer. ¿Entendido?”, fue la contundente respuesta de la periodista.

Cabe resaltar que Magaly Medina no dijo que Yahaira Plasencia era “agua sucia”; ella señaló que se “botaba” como tal y que tenía que aprender a tolerar las críticas de la prensa.

“Se bota como agua sucia la mujer, todavía espérate, eres telonera todavía, todavía no le has ganado a nadie (...) A otros periodistas ella quiere, a los que la sobonean y les contesta lo que les da la gana porque como siempre le hacen preguntitas a su medida, nunca le hacen preguntas que le van a incomodar y eso no es periodista. Los periodistas estamos para incomodar, no estamos para sobonear a nadie, no estamos para tenderle alfombra de rosas a nadie. Estamos más bien para darles una dosis de ubicaína cada vez que se sienten estrellas de la canción”, dijo la ‘urraca’ días atrás.