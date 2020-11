Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al lanzar un contundente mensaje luego de, aparentemente, recibir críticas por viajar a los Estados Unidos junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“Voy a hablar aquí porque he estado escuchado y leyendo voces que dicen que por qué estoy afuera del país y por qué no me pronuncio (sobre la crisis política)”, señaló la “urraca” en un video publicado en Instagram.

En ese sentido, Magaly Medina afirmó que sus críticos sufren de amnesia, pues días atrás ella ya habló sobre la crisis: “Yo no le voy a dar explicaciones a nadie de lo que tengo en agenda para mi vida personal, pero lo que sí debo decirles a algunos que tienen una amnesia muy oportuna es que yo he dejado sentada mi posición sobre lo que está pasando actualmente en el país hace varios días y creo que fui muy firme y precisa”.

Asimismo, Magaly Medina afirmó que se volverá a pronunciar sobre este tema, pero en su programa: “Me da una pena enorme desde aquí, a la distancia, ver a mi país como está y el lunes voy a volver a pronunciarme porque para eso tengo un medio de gran audiencia en el que lo hago. En estas redes sociales trato de no mezclarlas con la política, gracias”.

¿Qué dijo Magaly?

La “urraca” cuestionó la decisión del Congreso y lamentó la situación del país: “¿Saben lo que me da más miedo? Que esta solución sea más grave que la enfermedad... Ojalá no nos dejen con el tesoro público en nada. Ojalá que en estos pocos meses no se desate esa angurria por agarrar dosis de poder y dejarnos peor de lo que nos dejaron”, afirmó días atrás en su programa.

Magaly Medina responde tras críticas - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Mario Hart afirma que no saldrá a marchar

Mario Hart afirma que no saldrá a marchar - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR