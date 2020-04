La periodista Magaly Medina volvió a causar alboroto en las redes sociales, pero esta vez no por sus populares ampays, sino por un video que subido a sus redes sociales donde se atreve a hablar un poco de su físico. Y es que la presentadora se animó a hacer este clip debido a los negativos comentarios que recibe cuando publica fotografías de su cuerpo en sus redes sociales.

La popular ‘Urraca’ se animó a enviarle un fuerte mensaje a todos sus ‘haters’ y a la vez pedirle a sus fanáticos que la sigan en su nueva cuenta de Tik Tok.

“Soy alucinada, diagnosticada desde hace algunos meses. Al parecer me creo que estoy más buena que el pan. Todo el mundo me dice que no, pero yo no me la creo. Hace unos días me llamaron unas amigas para decir: ‘no es para tanto’, pero no, envidiosas”, se le escucha decir a Magaly.

“Cuando me miro al espejo y me miro. ¡Uf! Veo que estoy regiaza”, señaló en su Instagram.

Asimismo, la exreina de belleza Jessica Newton reposteó esta publicación y mandó el siguiente de mensaje de apoyo a la conductora: “Un ejemplo más de que las mujeres que se quieren así mismas, son mas guapas”.

