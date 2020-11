Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde Miami, Estados Unidos, luego que confirmó que no iba a asistir a la conciliación con Sheyla Rojas.

En sus historias de Instagram, la “urraca” compartió un video en Miami Design District, un vecindario al norte de Midtown de Miami.

En el video se observa al esposo de Magaly, Alfredo Zambrano, manejando por la ciudad.

Durante su programa el jueves, Magaly Medina dijo que no asistiría a la conciliación porque tenía que viajar, pero igualmente su abogado no iba a aceptar conciliar con Sheyla Rojas: “Realmente yo tenía planificado un viaje para el día de mañana, lo tenía planificado antes de que me citaran la primera vez y antes de que me citaran la segunda vez. Lamentablemente la fecha de mañana coincide con mi viaje que ya lo tenía planificado hace mucho tiempo, tal como le he dado todas las fechas y las coordinaciones a mi abogado. No es que la deje plantada, es que sencillamente no voy a plantar todas mis actividades, las que tengo, porque justamente se cruzan con esto”.

Recientemente el abogado de Sheyla Rojas, John Carlos Rodríguez, informó que ayer se presentó la demanda penal contra la “urraca” por presunta difamación agravada.

Asimismo, el abogado informó que ha solicitado restricciones contra la periodista, como el embargo de cuentas y propiedades “mientras se desarrolle el proceso para que se garantice el pago de la reparación”.

