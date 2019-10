La periodista Magaly Medina tuvo un percance durante la emisión de su programa “Magaly TV La Firme” el último viernes. Al parecer, su equipo de producción estuvo un poco distraído, hecho que molestó a la ‘urraca’ en vivo.

Frente a cámaras, Magaly Medina se enfureció con sus trabajadores por los errores que estaban cometiendo cuando ella les pedía pasar unas imágenes. Ante esto, tuvo que pedir disculpas a sus televidentes.

“Disculpen al público, pero no es la primera vez, pero son órdenes internos que prometo se van a solucionar”, dijo Magaly Medina y luego con sarcasmo, agradeció a su equipo cuando por fin le pusieron el material que solicitaba. “Gracias, es un honor que me hagan caso allá en switcher”.

Pero la cosa no quedó ahí, pues al oír bulla en switcher, Magaly Medina volvió a molestarles. “Por favor, podrían bajar la voz o quieren venir acá a dirigir el programa, por favor no me hagan pasar verguenza, hay que respetar al público”.

Este percance se produjo cuando presentaba la nota sobre Michelle Soifer.