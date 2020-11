El productor Sergio George tomó una radical decisión tras unos comentarios que habría emitido la conductora de espectáculos Magaly Medina sobre Yahaira Plasencia. Y es que recordemos que la ‘Urraca’ mencionó que no le gustó la nueva canción de la salsera.

“Estoy solterísima, Ulala dice, está promocionando su canción, pero aquí no te vamos a llamar, no me interesa que vengas, anda a todos lados”, comentó la figura de ATV.

Asimismo, la popular presentadora reveló que el artista estadounidense le comunicó a su equipo de producción que no le daría más entrevistas por las declaraciones que hizo sobre el nuevo éxito “Ulala” de la popular ‘Reina del toto’

"No quiero que vengas, acá no queremos, porque la verdad tu canción esta bien fea. Acá nosotros decimos cuando nos parece que es exitosa, pero este no es el caso”, expresó.

