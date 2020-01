Tras el rebote que tuvo el ‘ampay’ emitido en “Magaly TV, la firme”, donde se ve a los jugadores de Alianza Lima, Carlos Ascues y Jean Deza, en lo que sería una fiesta nocturna en plena pretemporada 2020. La periodista de espectáculos, Magaly Medina, no tuvo problemas en expresar su opinión acerca de los comentarios emitidos por diversos personajes del medio sobre este polémico tema.

La popular ‘Urraca’ se refirió al audio donde se le escucha a Gustavo Zeballos, gerente deportivo de Alianza Lima, insultado a la periodista.

“Que pena y que lamentable que un dirigente deportivo se exprese en privado de esa manera y que empiecen a alcahuetear y tapar este tipo de hechos tan lamentables en el fútbol. Ese tipo de respeto yo no lo quiero, gracias. Felizmente no conozco a nadie, no me involucro, ni me interesa”, expresó Magaly.

Asimismo, mostró resignación frente a los últimos acontecimientos que involucran a jugadores del fútbol nacional.

“Deberían seguir trabajando, culturalmente los futbolistas han sido educados en ese tipo de ambientes, y poco o nada se puede hacer por ellos y convertirlos en reales atletas, pero yo creo que intentando, no apañándolos, ya estaría muy bien”

Por otra parte, Magaly también aprovechó la coyuntura y se refirió a algunos colegas periodistas, quienes según ella, salieron a “defender” y “apañar” las actitudes del entrenador de Alianza y los jugadores.

“He escuchado tibias opiniones en la televisión sobre el tema, porque así es el tema de la sobonería. Sobones de pacotilla que tienen que estar justificando al entrenador y los comportamientos pésimos de estos jugadores. Me da pena ver a colegas así", finalizó la ‘Urraca’.