Christian Cueva y Pamela López sorprendieron a propios y extraños al decidir casarse el próximo 21 de diciembre, el mismo día que Edison Flores le dará el “sí” a su novia Ana Siucho. Esta noticia fue comentada por Magaly Medina, quien quedó en shock por esta boda en medio de todas las acusaciones de infidelidad de ‘Aladino’.

“Qué casualidad que cuando tantas mujeres han salido a hablar (...) de pronto a él no se le ocurre mejor idea que casarse por el civil con la madre de sus dos hijos”, comentó la ‘urraca’. “El parte que ahora ha repartido, que lo ha hecho con mucha discreción, es que se casan este 21 en el fundo Sánchez Córdova en Trujillo”.

La periodista dejó entrever que este matrimonio sería una ‘estrategia’ para evitar más conflictos con Pamela López: “A veces la mejor forma de taparte la boca a una mujer y que se quede sin argumentos, es decirle nos casamos".

“Todo lo que hace Cuevita, pero nada puede desaparecer de nuestra mente lo que han dicho varias chicas en “El valor de la verdad” (...) pensemos mal: si a usted su marido, del que están saliendo a hablar tantas que las invita a Brasil y las coquetea, viene para reconquistarla y le ofrece matrimonio, ¿aceptaría?", preguntó Magaly Medina.

Y es que la ‘urraca’ recordó que el matrimonio, cuando una relación ya está dañada, no soluciona nada: ″Porque el matrimonio no arregla nada, el matrimonio no va a arreglar nada de la personalidad de esta persona, no va a arreglar absolutamente nada que ya esté roto, que ya esté quebrado. Pensar eso es pensar erróneamente”.