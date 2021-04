Magaly Medina le envió un radical y fuerte mensaje a Gisela Valcárcel y a su producción, quienes aseguraron de cierta manera que su esposo Alfredo Zambrano formaría parte de la nueva temporada de “El Artista del Año”.

“Esa es la ‘televisión blanca’ que tanto pregona. Supongo que todo lo que hicieron fue con la autorización de Gisela Valcárcel. Te juro que nunca pensé una cochinada tan grande hecha por la señora que todos los días se persigna y habla de Dios”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ mencionó que pese al “cargamontón” que le vienen haciendo, ella se encuentra muy tranquila, pues sabe que siempre podrá contar con el notario pese a su separación.

“Yo no estoy sola en mi vida, podré divorciarme de Alfredo Zambrano, pero siempre estará en mi vida, para mi, y saldrá a poner el pecho por mi, como lo ha hecho... Eso señores se llama hombría, no me equivoqué al casarme con ese hombre”, manifestó.

