La periodista Magaly Medina dio su opinión luego que se publicó el edicto matrimonial de Ivana Yturbe y Beto da Silva.

En el programa “Magaly TV La firme”, la “urraca” comenzó diciendo que Ivana y Beto llevan poco tiempo juntos: “En el amor no hay reglas y si ellos deciden casarse, pues quién sabe”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina preguntó por qué los futbolistas llegaban al altar siendo tan jóvenes.

“Hay una pregunta que yo siempre he hecho ¿por qué los futbolistas generalmente se casan jóvenes? Casi todos ellos, si usted comienza a ver el historial de la mayoría de futbolistas, todos se han casado jovencitos, con la novia del colegio, con la novia del barrio”, expresó.

En ese sentido, Magaly Medina recordó que ella tuvo que casarse muy joven y que su consejo para los jóvenes es que primero cumplan sus metas antes de pensar en un compromiso tan serio.

“Yo no soy de la particular opinión que un chico deba casarse tan joven, no sé. Si un hijo mío viene y me dice que a los 24 años se va a casar, le diría ‘anda primero a terminar de estudiar, primero logra los sueños que quieres en tu vida y luego te casas’, porque con la experiencia mía, que todos mis planes se cancelaron cuando tuve que ser mamá tan joven, entonces yo creo que los jóvenes de hoy deberían primero trabajar por sus sueños, por sus metas, por sus logros”, sentenció.

