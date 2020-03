Magaly Medina criticó al Zorro Zupe por realizar unos polémicos comentarios contra Mirella Huamán, la madre de la niña abusada y asesinada en Independencia.

Y es que la “urraca” recordó que los líderes de opinión deben cuidarse mucho con los comentarios que realizan en televisión. “Tenemos como líderes de opinión, mucha responsabilidad con lo que decimos. Si nosotros nos ponemos a incentivar la violencia contra una mujer que acaba de perder a su hija en circunstancias terribles, entonces estamos perdiendo la noción de todo lo que es la esencia de un ser humano”, sentenció.

En ese sentido, Magaly Medina dejó entrever que el programa “Válgame” está lleno de personas que no hacen su trabajo correctamente:

“Nosotros somos líderes de opinión, quiérase o no estamos frente a una cámara. Claro que llamar líderes de opinión a esa gentuza, realmente es vergonzoso para otros que estamos bien parados aquí hace muchos años y que nuestra carrera nos ha costado sangre, sudor y lágrimas”.

Pero eso no fue todo, ya que Magaly Medina afirmó conocer detalles del pasado del Zorro Zupe y prometió investigar a qué se dedicaba antes de entrar a televisión.

“Necesito decir esto: no puedo callarme más, a ese tipejo nunca lo he querido mencionar en mi programa porque más o menos sé de dónde viene y a mí me asombró que alguien así llegara a un programa de televisión. Pero les prometo que lo voy a seguir investigando, pero me gustaría más que el mismo canal investigara de dónde salió y cómo es así que le dieron un trono -por es darle un trono, darle un premio, sentarlo ahí- y cómo a las demás también, irresponsables bocaflojas, pueden tener en ese programa. Hay una responsabilidad con la gente que contratan”, manifestó.

