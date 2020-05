El último encuentro entre Magaly Medina y Rodrigo González botó chispas. Y es que los conductores se juntaron mediante una videollamada para comentar sobre los distintos personajes de la farándula, en el marco de la cuarentena por la propagación del coronavirus.

Y como no podía faltar, ambos presentadores fieles a su estilo, comentaron sobre el cambio físico de Janet Barboza, señalando que debido a las múltiples operaciones se habría “malogrado la cara”.

“La mujer ahora es gurú de vida sana. Esta es una mujer que se arruinó la cara. Yo me acuerdo de ella cuando estaba en ‘La movida de Janet’, esta chica era muy guapa. Antes su rostro si era bonito, pero ahora se ha desgraciado la cara haciéndose no sé que cosas. No sé que se ha puesto”, manifestó Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aseguró que ahora comprendía por qué Barboza sentía “cólera” por las personas que se habían sometido a cirugías en el rostro.

“Por eso le tiene cólera a otra gente que cuando nos hacemos algo en la cara la mejoramos. Yo me he mejorado, no me he malogrado la cara”, concluyó.

